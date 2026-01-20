Рашисты за сутки потеряли более 1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 228 тис. 570 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 20 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 579 танків;

23 тис. 928 бойових броньованих машин;

36 тис. 393 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 618 одиниць РСЗВ;

1 тис. 279 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

111 тис. 140 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 163 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

75 тис. 67 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 48 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора росіяни завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіабомби.

Крім цього, задіяли 7 тис. 518 дронів-камікадзе та здійснили 4 тис. 124 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 74 — із РСЗВ.

Росіяни завдавали авіаційних ударів керованими бомбами по низці населених пунктів, зокрема:

Харкову;

Підгаврилівці, Великомихайлівці Дніпропетровської області;

Костянтинівці Донецької області;

Тернуватому, Чарівному, Зеленій Діброві, Барвінівці, Терсянці, Різдвянці Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління противника.