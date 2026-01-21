РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n211577-rf-udarila-ballistikoy-po-krivomu-rogu-est-razrusheniya.html

Ракурс

Російська армія вночі 21 січня атакувала Кривий Ріг.

Внаслідок ракетного удару в місті пошкоджені дев’ять приватних і п’ять багатоквартирних будинків, адміністративна будівля й автомобіль. Про це голова Дніпропетровська обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

А по Синельниківському району противник поцілив дронами. Там потерпали Васильківська і Роздорська громади. Внаслідок обстрілу загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. Також постраждала 53-річна жінка, яку госпіталізовали в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, а три приватні оселі були пошкоджені.

Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня для Кривого Рогу.

Нагадаємо, 20 січня російський дрон атакував Запоріжжя. В місті загинуло подружжя: 48-річний чоловік та 43-річної жінки. Також загинув і їхній 57-річний сусід. Обстріл пошкодив щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автомобіля. Також без світла залишилися майже 1 тим. 500 абонентів.