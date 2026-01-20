Армія РФ атакувала Запоріжжя та Сумщину — є загиблі та поранені

Армія РФ атакувала Запоріжжя та Сумщину, є загиблий та поранені. Фото: ОВА

Ракурс

Армія Росії вдень 20 січня завдала ударів по українських областях.

Ворожий дрон атакував Запоріжжя. Загинуло подружжя: 48-річний чоловік та 43-річної жінки. Також загинув і їхній 57-річний сусід. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Обстріл пошкодив щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автомобіля. Також без світла залишилися майже 1 тим. 500 абонентів. Ремонтувати почнуть, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Також від ударів російських КАБів сьогодні потерпала Сумщина. В обласній військовій адміністрації поінформували, що ворог скинув керовані авіабомби по Білопільській громаді. Постраждали 21-річний чоловік та 42-річна жінка, яким вже надали необхідну медичну допомогу. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, вороже бомбардування пошкодило один із газопроводів — без газу були 247 людей.

Нагадаємо, 20 січня російські окупанти скинули шість керованих авіабомб ФАБ-250 на Дружківку в Донецькій області. Ворожа атака призвела до руйнувань у житловому секторі. Також постраждали 46-річна жінка та троє чоловіків віком 47, 48 та 57 років.