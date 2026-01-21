Последствия российских обстрелов Донетчины, фото: ГСЧС

Російські загарбники за останні 10 днів скинули 768 керованих та фугасних авіабомб на підконтрольні українській влади території Донецької області.

Про це в телеефірі заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє агентство «Укрінформ».

Тільки за останні 10 днів 768 керованих та фугасних авіабомб окупант скинув на Донеччину. Зруйновані майже всі об'єкти інфраструктури, які попадають під обстріли і комунальної, і приватної власності. В таких умовах зараз живе Донеччина, — наголосив він.

За словами Філашкіна, що в таких умовах в регіоні цілодобово працюють понад 200 енергетиків:

Більше 200 наших енергетиків працюють майже цілодобово, це більше 30 бригад. І дякую їм вкотре, бо наші енергетики одні з самих мужніх. І світло вони відновлюють відразу, якщо дозволяє безпекова ситуація, бо ворог намагається все знищити тут.

Очільник ОВА наголосив, що також для підтримки населення у найскладнішу зиму все роблять газовики та всі комунальні служби Донеччини.

У нас підживлені всі вишки мобільного зв’язку, ми працюємо безпосередньо з нашими мобільними операторами. Бо ми розуміємо, що сталий зв’язок у Донецькій області повинен бути обов’язково, — додав він.

