Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS

Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии — Трамп после встречи с генсеком НАТО

21 янв 2026, 22:53
999

Президент США Дональд Трамп заявив, що разом із генсеком НАТО сформував основу майбутньої угоди щодо Гренландії.

Про це Трамп повідомив сьогодні, 21 січня, на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону", — заявив Трамп. — Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО.

За словами Трампа, на основі цієї домовленості він не вводитиме мита, які мали набути чинності 1 лютого.

Продовжуються додаткові обговорення щодо «Золотого купола», оскільки це стосується Гренландії. Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень, — додав він.

За словами Трампа, відповідальними за подальші переговори будуть віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та «інші особи, за необхідності».

Источник: Ракурс


