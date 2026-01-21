Ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії — Трамп після зустрічі із генсеком НАТОhttps://racurs.ua/ua/n211602-my-sformuvaly-osnovu-maybutnoyi-ugody-schodo-grenlandiyi-tramp-pislya-zustrichi-iz-gensekom-nato.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявив, що разом із генсеком НАТО сформував основу майбутньої угоди щодо Гренландії.
Про це Трамп повідомив сьогодні, 21 січня, на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону", — заявив Трамп. — Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО.
За словами Трампа, на основі цієї домовленості він не вводитиме мита, які мали набути чинності 1 лютого.
Продовжуються додаткові обговорення щодо «Золотого купола», оскільки це стосується Гренландії. Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень, — додав він.
За словами Трампа, відповідальними за подальші переговори будуть віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та «інші особи, за необхідності».