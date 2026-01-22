Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n211603-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-70-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 230 тис. 810 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 70 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 596 танків;

23 тис. 943 бойові броньовані машин;

36 тис. 516 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 623 одиниці РСЗВ;

1 тис. 282 одиниці засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

112 тис. 828 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 190 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

75 тис. 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 49 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіабомб. Крім цього, рашисти застосували 6 тис. 183 дрони-камікадзе та здійснили 3 тис. 552 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 21 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області;

Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області;

Садове Херсонської області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника.