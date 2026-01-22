Трамп в Давосе провозгласил создание Совета мира

Дональд Трамп (в центре), скриншот видео

https://racurs.ua/n211612-tramp-v-davose-provozglasil-sozdanie-soveta-mira.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 22 січня, у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу — Раду миру.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього, — заявив Трамп. — Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН.

За словами Трампа, «сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому».

Ви є лідерами націй — у більшості випадків дуже популярні лідери, в деяких випадках менш популярні — але так і буває в житті, — сказав Трамп про членів Ради миру.

Трамп знову похвалився досягненням миру на Близькому Сході і додав, що «владнав вісім війн, і ще одна незабаром скінчиться», маючи на увазі війну в Україні. Трамп запевнив, що «кожна країна хоче стати частиною Ради миру».

Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі (з Радою миру — ред.), ми можемо розповсюдити цей досвід. Ми можемо зробити все, що завгодно, — сказав Трамп.

Наразі до Ради миру входять:

Бахрейн;

Марокко;

Аргентина;

Вірменія;

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Єгипет;

Угорщина;

Індонезія;

Йорданія;

Казахстан;

Косово;

Монголія;

Пакистан;

Парагвай;

Катар;

Саудівська Аравія;

Туреччина;

ОАЕ;

Узбекистан.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що тепер Рада миру офіційно є міжнародною організацією.

Джерело: «РБК-Україна»