Трамп у Давосі проголосив створення Ради миру

Трамп у Давосі проголосив створення Ради мируhttps://racurs.ua/ua/n211612-tramp-u-davosi-progolosyv-stvorennya-rady-myru.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп сьогодні, 22 січня, у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу — Раду миру.
Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».
Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього, — заявив Трамп. — Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН.
За словами Трампа, «сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому».
Ви є лідерами націй — у більшості випадків дуже популярні лідери, в деяких випадках менш популярні — але так і буває в житті, — сказав Трамп про членів Ради миру.
Трамп знову похвалився досягненням миру на Близькому Сході і додав, що «владнав вісім війн, і ще одна незабаром скінчиться», маючи на увазі війну в Україні. Трамп запевнив, що «кожна країна хоче стати частиною Ради миру».
Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі (з Радою миру — ред.), ми можемо розповсюдити цей досвід. Ми можемо зробити все, що завгодно, — сказав Трамп.
Наразі до Ради миру входять:
- Бахрейн;
- Марокко;
- Аргентина;
- Вірменія;
- Азербайджан;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Єгипет;
- Угорщина;
- Індонезія;
- Йорданія;
- Казахстан;
- Косово;
- Монголія;
- Пакистан;
- Парагвай;
- Катар;
- Саудівська Аравія;
- Туреччина;
- ОАЕ;
- Узбекистан.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що тепер Рада миру офіційно є міжнародною організацією.
Джерело: «РБК-Україна»