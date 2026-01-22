Новини
Трамп у Давосі проголосив створення Ради миру

22 січ 2026, 13:38
Президент США Дональд Трамп сьогодні, 22 січня, у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу — Раду миру.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього, — заявив Трамп. — Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН.

За словами Трампа, «сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому».

Ви є лідерами націй — у більшості випадків дуже популярні лідери, в деяких випадках менш популярні — але так і буває в житті, — сказав Трамп про членів Ради миру.

Трамп знову похвалився досягненням миру на Близькому Сході і додав, що «владнав вісім війн, і ще одна незабаром скінчиться», маючи на увазі війну в Україні. Трамп запевнив, що «кожна країна хоче стати частиною Ради миру».

Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі (з Радою миру — ред.), ми можемо розповсюдити цей досвід. Ми можемо зробити все, що завгодно, — сказав Трамп.

Наразі до Ради миру входять:

  • Бахрейн;
  • Марокко;
  • Аргентина;
  • Вірменія;
  • Азербайджан;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Єгипет;
  • Угорщина;
  • Індонезія;
  • Йорданія;
  • Казахстан;
  • Косово;
  • Монголія;
  • Пакистан;
  • Парагвай;
  • Катар;
  • Саудівська Аравія;
  • Туреччина;
  • ОАЕ;
  • Узбекистан.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що тепер Рада миру офіційно є міжнародною організацією.

Джерело: «РБК-Україна»


