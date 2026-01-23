Новости
Силы обороны уничтожили череду враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили нефтебазу в РФ и РЛС в Крыму — Генштаб

23 янв 2026, 16:59
Сили оборони України уразили нафтобазу, РЛС та інші важливі об'єкти російських загарбників.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • уражено нафтобазу «Пензанефтепродукт» в Пензенській області РФ. На об'єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Ця нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії;
  • підтверджено ураження радіолокаційної станції «Подльот» на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим в районі населеного пункту Фрунзе;
  • на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Бєлгородській області РФ уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.

Источник: Ракурс


