Силы обороны уничтожили череду враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ
Сили оборони України уразили нафтобазу, РЛС та інші важливі об'єкти російських загарбників.
Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- уражено нафтобазу «Пензанефтепродукт» в Пензенській області РФ. На об'єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Ця нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії;
- підтверджено ураження радіолокаційної станції «Подльот» на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим в районі населеного пункту Фрунзе;
- на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Бєлгородській області РФ уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.