Силы обороны уничтожили череду враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n211646-sily-oborony-porazili-neftebazu-v-rf-i-rls-v-krymu-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України уразили нафтобазу, РЛС та інші важливі об'єкти російських загарбників.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема: