Сили оборони знищили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили нафтобазу, РЛС та інші важливі об'єкти російських загарбників.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема: