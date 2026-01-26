Читайте также
Пожар в церкви в селе Богуслав, фото: ДСНС
У Дніпропетровській області в ніч на сьогодні, 26 січня, рятувальники ліквідували пожежу у храмі у Павлоградському районі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровщини.
Уночі надійшло повідомлення, що у селі Богуслав Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району зайнялася церква. Вогонь охопив дах та приміщення храму на площі 300 кв. м. Загиблих та травмованих немає, — розповіли у відомстві.
На місці працювали 24 рятувальники та сім одиниць техніки ДСНС.