Пожежа в церкві у селі Богуслав, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211660-na-dnipropetrovschyni-vnochi-gorila-cerkva-foto.html

Ракурс

У Дніпропетровській області в ніч на сьогодні, 26 січня, рятувальники ліквідували пожежу у храмі у Павлоградському районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровщини.

Уночі надійшло повідомлення, що у селі Богуслав Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району зайнялася церква. Вогонь охопив дах та приміщення храму на площі 300 кв. м. Загиблих та травмованих немає, — розповіли у відомстві.

На місці працювали 24 рятувальники та сім одиниць техніки ДСНС.