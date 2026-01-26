Новини
Пожежа в церкві у селі Богуслав, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині вночі горіла церква (ФОТО)

26 січ 2026, 08:43
У Дніпропетровській області в ніч на сьогодні, 26 січня, рятувальники ліквідували пожежу у храмі у Павлоградському районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровщини.

Уночі надійшло повідомлення, що у селі Богуслав Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району зайнялася церква. Вогонь охопив дах та приміщення храму на площі 300 кв. м. Загиблих та травмованих немає, — розповіли у відомстві.

На місці працювали 24 рятувальники та сім одиниць техніки ДСНС.

Пожежа в церкві у селі Богуслав, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


