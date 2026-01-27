Последствия удара российского дрона в Одессе, фото: ГСЧС

В Одесі до трьох осіб зросла кількість жертв російської повітряної атаки 27 січня.

Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Під час пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіла двох чоловіків та жінки. Ще 25 людей постраждали.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару безпілотника по житловій чотириповерхівці завершені. На місці працювали 94 надзвичайники та 18 одиниць техніки ДСНС.