Последствия удара российского дрона в Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе до трех возросло число жертв российского удара по городу — агрессия России

27 янв 2026, 16:37
999

В Одесі до трьох осіб зросла кількість жертв російської повітряної атаки 27 січня.

Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Під час пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіла двох чоловіків та жінки. Ще 25 людей постраждали.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару безпілотника по житловій чотириповерхівці завершені. На місці працювали 94 надзвичайники та 18 одиниць техніки ДСНС.

Наслідки удару російського дрона в Одесі, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


