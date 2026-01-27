Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: Сергей Горбунов

Російські загарбники цілеспрямовано вдарили авіабомбою ФАБ-250 по цивільному об'єкту у Костянтинівці Донецької області.

Про це сьогодні, 27 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Епіцентром вибуху стала будівля одного з дошкільних навчальних закладів міста. Саме тут розміщувався «Пункт незламності» — місце, куди мешканці громади приходили, щоб зарядити телефони, зігрітися та зв’язатися з рідними, — розповів Горбунов.

Ворог вкотре довів, що для нього немає нічого святого, атакуючи об'єкти, які забезпечують виживання цивільних, — наголосив очільник МВА.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, який перебував біля будівлі садочка в момент удару.