Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Сергій Горбунов

Рашисти скинули авіабомбу на дитсадок у Костянтинівці, загинула людина (ФОТО)

27 січ 2026, 18:58
999

Російські загарбники цілеспрямовано вдарили авіабомбою ФАБ-250 по цивільному об'єкту у Костянтинівці Донецької області.

Про це сьогодні, 27 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Епіцентром вибуху стала будівля одного з дошкільних навчальних закладів міста. Саме тут розміщувався «Пункт незламності» — місце, куди мешканці громади приходили, щоб зарядити телефони, зігрітися та зв’язатися з рідними, — розповів Горбунов.

Ворог вкотре довів, що для нього немає нічого святого, атакуючи об'єкти, які забезпечують виживання цивільних, — наголосив очільник МВА.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, який перебував біля будівлі садочка в момент удару.

Через систематичну загрозу повторних обстрілів та високий рівень небезпеки, проведення повноцінної фіксації наслідків та слідчих дій наразі залишається неможливим. Безпекова ситуація в громаді залишається вкрай напруженою, — додав Горбунов і заклав місцевих жителів не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватися.

Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Сергій Горбунов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів