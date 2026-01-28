Новости
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

146 БПЛА и «Искандер» атаковали Украину в ночь на 28 января — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

28 янв 2026, 09:40
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня (з 18.00 27 січня), атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Ростовської області РФ, а також 146 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарського, а також Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни;
  • зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локаціях.

Источник: Ракурс


