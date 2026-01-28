Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Киевской области 28 января, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по многоэтажке в Киевской области — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n211716-rashisty-udarili-po-mnogoetajke-v-kievskoy-oblasti-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
На Київщині внаслідок російської повітряної атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали.
Про це сьогодні, 28 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
У Білогородській громаді Бучанського району внаслідок ворожої атаки БпЛА «Герань-2» виникла пожежа у квартирі житлової 7-поверхівки, — розповіли у відомстві.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.
Постраждали четверо людей:
- жінка та двоє дітей (2016 і 2021 років народження) отримали гостру реакцію на стрес;
- чоловік отруївся продуктами горіння.
Пожежу вже ліквідовано.