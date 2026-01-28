Наслідки російської атаки на Київщині 28 січня, фото: ДСНС

На Київщині внаслідок російської повітряної атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

Про це сьогодні, 28 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Білогородській громаді Бучанського району внаслідок ворожої атаки БпЛА «Герань-2» виникла пожежа у квартирі житлової 7-поверхівки, — розповіли у відомстві.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Постраждали четверо людей:

жінка та двоє дітей (2016 і 2021 років народження) отримали гостру реакцію на стрес;

чоловік отруївся продуктами горіння.

Пожежу вже ліквідовано.