Последствия российской воздушной атаки в Запорожье 28 января, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 28 січня, о 4.40 завдали двох ударів по житлових кварталах Запоріжжя.

Про це у своєму Tekegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загиблих внаслідок російського обстрілу немає, проте шестеро людей поранені. Одна людина госпіталізована, інші лікуватимуться вдома.

Осколкові поранення, різані рани, реакція на стрес та контузія — мешканці обласного центру потребують допомоги медиків після ранкового удару по одному з районів міста, — зазначив Федоров.

Також внаслідок обстрілу:

пошкоджені 14 багатоквартирних будинків — понад 200 квартир із вибитими вікнами та понівеченими балконами і дверима;

знищено й пошкоджено близько 20 автомобілів;

частково відсутнє електропостачання — енергетики працюють на місці.

Триває ліквідація наслідків: комунальні служби забивають вікна, відновлюють балкони, прибирають територію, — розповів очільник ОВА. — Розгорнуто мобільний пункт обігріву з ковдрами та гарячим чаєм. Потреб у тимчасовому поселенні немає.

Загалом за допомогою до фахівців профільних служб звернулось 150 людей, серед них люди з інвалідністю та ВПО. Очікується, що першочергові роботи з ліквідації будуть завершено до кінця дня.