Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара в Белополье, фото: ОЕОУ
Российский авиаудар разрушил памятник жертвам Холокоста на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n211723-rossiyskiy-aviaudar-razrushil-pamyatnik-jertvam-holokosta-na-sumschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники 15 січня завдали удару керованою авіабомбою по центру міста Білопілля Сумської області.
Цим авіаударом, зокрема, було зруйновано встановлений у 2021 році пам’ятник жертвам Голокосту, а також пошкоджено історичну будівлю колишнього гетто. Про це повідомляється у Telegram-каналі Об'єднаної єврейської общини України.
Внаслідок авіаудару загинув 35-річний місцевий житель, ще 11 осіб зазнали поранень.
Об'єднана єврейська община України спільно з Білопільською міською радою отримали згоду на відновлення пам’ятного знаку щойно це дозволить безпекова ситуація, — зазначили в ОЄОУ.