Російські загарбники 15 січня завдали удару керованою авіабомбою по центру міста Білопілля Сумської області.

Цим авіаударом, зокрема, було зруйновано встановлений у 2021 році пам’ятник жертвам Голокосту, а також пошкоджено історичну будівлю колишнього гетто. Про це повідомляється у Telegram-каналі Об'єднаної єврейської общини України.

Внаслідок авіаудару загинув 35-річний місцевий житель, ще 11 осіб зазнали поранень.