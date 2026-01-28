Новости
Последствия российского авиаудара в Белополье, фото: ОЕОУ

Российский авиаудар разрушил памятник жертвам Холокоста на Сумщине (ФОТО)

28 янв 2026, 13:54
Російські загарбники 15 січня завдали удару керованою авіабомбою по центру міста Білопілля Сумської області.

Цим авіаударом, зокрема, було зруйновано встановлений у 2021 році пам’ятник жертвам Голокосту, а також пошкоджено історичну будівлю колишнього гетто. Про це повідомляється у Telegram-каналі Об'єднаної єврейської общини України.

Внаслідок авіаудару загинув 35-річний місцевий житель, ще 11 осіб зазнали поранень.

Об'єднана єврейська община України спільно з Білопільською міською радою отримали згоду на відновлення пам’ятного знаку щойно це дозволить безпекова ситуація, — зазначили в ОЄОУ.

Наслідки російського авіаудару у Білопіллі, фото: ОЄОУ

Источник: Ракурс


