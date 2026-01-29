ВСУ поразили российскую РЛС. Фото: Генштаб

Сили оборони України завдали військових втрат російським окупантам.

У районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області була уражена радіолокаційна станція 1Л119 «Небо-СВУ». Орієнтовна вартість такої РЛС становить близько 100 млн дол. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 29 січня повідомив у Telegram.

Також українські військові уражено низку російських пунктів управління безпілотників. Ці військові цілі противника розташовані у районах окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка в Запорізькій області, а у районі Підстепного на окупованій Херсонщині.

Крім того, було завдано ударів по складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки в Запорізькій області.

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються, — додали в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму. У Генштабі ЗСУ інформували, що наразі уточнюються масштаби завданих ворогу збитків.