ВСУ поразили российскую РЛС. Фото: Генштаб
ВСУ поразили российскую РЛС и ряд пунктов управления БпЛА
Сили оборони України завдали військових втрат російським окупантам.
У районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області була уражена радіолокаційна станція 1Л119 «Небо-СВУ». Орієнтовна вартість такої РЛС становить близько 100 млн дол. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 29 січня повідомив у Telegram.
Також українські військові уражено низку російських пунктів управління безпілотників. Ці військові цілі противника розташовані у районах окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка в Запорізькій області, а у районі Підстепного на окупованій Херсонщині.
Крім того, було завдано ударів по складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки в Запорізькій області.
Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються, — додали в Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму. У Генштабі ЗСУ інформували, що наразі уточнюються масштаби завданих ворогу збитків.