Последствия российского удара по Запорожью 29 января, фото: Запорожская ОВА

Рашисты атаковали ударным БПЛА Запорожье — загорелся дом (ФОТО, ВИДЕО)

29 янв 2026, 22:39
999

Російські загарбники сьогодні, 29 січня, ввечері атакували один із районів міста Запоріжжя ударним БПЛА.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м. Вибуховою хвилею також пошкоджено два сусідні житлові будинки, — зазначили у відомстві.

Згодом рашисти знову атакували Запоріжжя.

Нанесено ворожий удар по об'єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа, — розповів Федоров.

За попередньою інформацією, в обох випадках постраждалих немає.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 29 січня, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


