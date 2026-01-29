Наслідки російського удару по Запоріжжю 29 січня, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n211766-rashysty-atakuvaly-udarnym-bpla-zaporijjya-zagorivsya-budynok-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 січня, ввечері атакували один із районів міста Запоріжжя ударним БПЛА.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м. Вибуховою хвилею також пошкоджено два сусідні житлові будинки, — зазначили у відомстві.

Згодом рашисти знову атакували Запоріжжя.

Нанесено ворожий удар по об'єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа, — розповів Федоров.

За попередньою інформацією, в обох випадках постраждалих немає.