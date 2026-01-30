Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

111 БПЛА и «Искандер» атаковали Украину в ночь на 30 января — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

30 янв 2026, 09:27
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня (з 18.00 29 січня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Воронезької області РФ;
  • 111 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»), запущеними із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БПЛА;
  • зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на двох локаціях.

Источник: Ракурс


