Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня (з 18.00 29 січня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Воронезької області РФ;
- 111 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»), запущеними із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БПЛА;
- зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на двох локаціях.