Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n211769-111-bpla-ta-iskander-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-30-sichnya-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня (з 18.00 29 січня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Воронезької області РФ;

111 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»), запущеними із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: