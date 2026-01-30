Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 310 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211767-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-310-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 238 тис. 710 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 614 танків;
- 36 тис. 748 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 289 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 119 тис. 234
- 4 тис. 205 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 76 тис. 319 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 54 одиниці спеціальної техніки.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень.
Загарбники завдали по території України 41 авіаудару, скинувши 123 керовані авіабомби. Крім цього, задіяли 5 тис. 583 дрони-камікадзе та здійснили 3 тис. 802 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 144 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами, зокрема, по населених пунктах:
- Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області;
- Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БПЛА та сім пунктів управління противника.