Рашисты за сутки потеряли более 1,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n211767-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-310-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 238 тис. 710 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 614 танків;

36 тис. 748 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 289 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

347 гелікоптерів;

119 тис. 234

4 тис. 205 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

76 тис. 319 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 54 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень.

Загарбники завдали по території України 41 авіаудару, скинувши 123 керовані авіабомби. Крім цього, задіяли 5 тис. 583 дрони-камікадзе та здійснили 3 тис. 802 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 144 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами, зокрема, по населених пунктах:

Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області;

Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БПЛА та сім пунктів управління противника.