Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли более 1,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 310 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

30 янв 2026, 08:27
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 238 тис. 710 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 614 танків;
  • 36 тис. 748 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 289 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 119 тис. 234
  • 4 тис. 205 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 76 тис. 319 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 54 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень.

Загарбники завдали по території України 41 авіаудару, скинувши 123 керовані авіабомби. Крім цього, задіяли 5 тис. 583 дрони-камікадзе та здійснили 3 тис. 802 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 144 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами, зокрема, по населених пунктах:

  • Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області;
  • Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БПЛА та сім пунктів управління противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров