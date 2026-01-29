Читайте также
Российские захватчики активно используют лошадей, скриншот видео
Російські загарбники продовжують використовувати коней у штурмових діях.
Відео знищення безпілотниками чергової кінно-штурмової групи рашистів опубліковане сьогодні, 29 січня, у Telegram-каналі 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.
Подія сталася в районі Олексіївки. Зазначається, що тварини після атаки БПЛА вижили, на відміну від російських загарбників.
Ворожі кінні штурми — це не легенди, а реальне явище. Хоч як би абсурдно це не звучало. Вони продовжують намагатися просочуватися малими штурмовими групами, використовуючи не тільки техніку, а й тварин, — наголошують у бригаді.