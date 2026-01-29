Новини
Російські загарбники активно використовують коней, скріншот відео

Кінно-штурмову групу рашистів знищили українські дрони (ВІДЕО)

29 січ 2026, 22:22
Російські загарбники продовжують використовувати коней у штурмових діях.

Відео знищення безпілотниками чергової кінно-штурмової групи рашистів опубліковане сьогодні, 29 січня, у Telegram-каналі 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.

Подія сталася в районі Олексіївки. Зазначається, що тварини після атаки БПЛА вижили, на відміну від російських загарбників.

Ворожі кінні штурми — це не легенди, а реальне явище. Хоч як би абсурдно це не звучало. Вони продовжують намагатися просочуватися малими штурмовими групами, використовуючи не тільки техніку, а й тварин, — наголошують у бригаді.

