Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Новгород-Северскому, фото: Александр Селиверстов

Рашисты уничтожили дом культуры в Новгород-Северском (ФОТО)

30 янв 2026, 11:43
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня, чотирма ударними БПЛА типу «Гербера» атакували цивільну інфраструктуру в центрі міста Новгорода-Сіверського на Чернігівщині.

В результаті знищено місцевий будинок культури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Цілеспрямований удар є воєнним злочином, — наголосив він. — Діти залишилися без гуртків й спортивних секцій та чи не єдиного місця для дозвілля в цей складний час!

Селіверстов нагадав, що росіяни вже не вперше обстрілюють дитячу інфраструктуру Новгорода-Сіверського — восени 2025 року під час комбінованої атаки на місто пошкоджень зазнала міська дитяча спортивна школа.

Наслідки російського удару по Новгород-Сіверському, фото: Олександр Селіверстов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров