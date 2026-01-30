Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Новгород-Северскому, фото: Александр Селиверстов
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня, чотирма ударними БПЛА типу «Гербера» атакували цивільну інфраструктуру в центрі міста Новгорода-Сіверського на Чернігівщині.
В результаті знищено місцевий будинок культури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Цілеспрямований удар є воєнним злочином, — наголосив він. — Діти залишилися без гуртків й спортивних секцій та чи не єдиного місця для дозвілля в цей складний час!
Селіверстов нагадав, що росіяни вже не вперше обстрілюють дитячу інфраструктуру Новгорода-Сіверського — восени 2025 року під час комбінованої атаки на місто пошкоджень зазнала міська дитяча спортивна школа.
