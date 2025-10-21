Читайте также
Последствия российской атаки по Новгород-Северскому, фото: ГСЧС
Последствия атаки «шахедов» по Новгород-Северскому показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, атакували Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними безпілотниками.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті:
- внаслідок влучання виникла пожежа у житловому будинку;
- зафіксовано удар поблизу одного з медичних закладів міста;
- загинули чотири людини, ще 10 отримали травми, серед них — 10-річна дитина.