Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки по Новгород-Северскому, фото: ГСЧС

Последствия атаки «шахедов» по ​​Новгород-Северскому показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

21 окт 2025, 22:36
999

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, атакували Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними безпілотниками.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

  • внаслідок влучання виникла пожежа у житловому будинку;
  • зафіксовано удар поблизу одного з медичних закладів міста;
  • загинули чотири людини, ще 10 отримали травми, серед них — 10-річна дитина.

Наслідки російської атаки по Новгород-Сіверському, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров