Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Новгород-Сіверському, фото: ДСНС

Наслідки атаки «шахедів» по Новгород-Сіверському показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

21 жов 2025, 22:36
999

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, атакували Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними безпілотниками.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

  • внаслідок влучання виникла пожежа у житловому будинку;
  • зафіксовано удар поблизу одного з медичних закладів міста;
  • загинули чотири людини, ще 10 отримали травми, серед них — 10-річна дитина.

Наслідки російської атаки по Новгород-Сіверському, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів