Наслідки російського удару по Новгород-Сіверському, фото: Олександр Селіверстов

https://racurs.ua/ua/n211773-rashysty-znyschyly-budynok-kultury-u-novgorod-siverskomu-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня, чотирма ударними БПЛА типу «Гербера» атакували цивільну інфраструктуру в центрі міста Новгорода-Сіверського на Чернігівщині.

В результаті знищено місцевий будинок культури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Цілеспрямований удар є воєнним злочином, — наголосив він. — Діти залишилися без гуртків й спортивних секцій та чи не єдиного місця для дозвілля в цей складний час!

Селіверстов нагадав, що росіяни вже не вперше обстрілюють дитячу інфраструктуру Новгорода-Сіверського — восени 2025 року під час комбінованої атаки на місто пошкоджень зазнала міська дитяча спортивна школа.