Наслідки російського удару по Новгород-Сіверському, фото: Олександр Селіверстов

Рашисти знищили будинок культури у Новгород-Сіверському (ФОТО)

30 січ 2026, 11:43
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня, чотирма ударними БПЛА типу «Гербера» атакували цивільну інфраструктуру в центрі міста Новгорода-Сіверського на Чернігівщині.

В результаті знищено місцевий будинок культури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Цілеспрямований удар є воєнним злочином, — наголосив він. — Діти залишилися без гуртків й спортивних секцій та чи не єдиного місця для дозвілля в цей складний час!

Селіверстов нагадав, що росіяни вже не вперше обстрілюють дитячу інфраструктуру Новгорода-Сіверського — восени 2025 року під час комбінованої атаки на місто пошкоджень зазнала міська дитяча спортивна школа.

Наслідки російського удару по Новгород-Сіверському, фото: Олександр Селіверстов

