Последствия российских обстрелов Херсона 30 января 2026 года, фото: Херсонская ОВА

Российский обстрел убил водителя маршрутки в Херсоне, еще пять человек ранены (ФОТО, ВИДЕО)

30 янв 2026, 14:40
Російські загарбники сьогодні, 30 січня, обстріляли один із районів Херсона.

В результаті є загиблий та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Внаслідок обстрілу Херсона п’ятеро людей постраждали, одна людина загинула.

Боєприпас влучив у проїжджу частину дороги, внаслідок чого уламками пошкоджено маршрутний автобус, — розповіли у відомстві. — Рятувальники деблокували тіло загиблого водія транспортного засобу. Ще п’ятеро людей отримали уламкові поранення.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблому водієві було 48 років.

П’ятеро пасажирів дістали вибухових травм та уламкових поранень. Двоє людей перебувають у тяжкому стані, решта — середньої тяжкості. Усі поранені зараз отримують необхідну медичну допомогу, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Херсона 30 січня 2026 року, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


