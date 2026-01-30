Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Херсона 30 января 2026 года, фото: Херсонская ОВА
Російські загарбники сьогодні, 30 січня, обстріляли один із районів Херсона.
В результаті є загиблий та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.
Внаслідок обстрілу Херсона п’ятеро людей постраждали, одна людина загинула.
Боєприпас влучив у проїжджу частину дороги, внаслідок чого уламками пошкоджено маршрутний автобус, — розповіли у відомстві. — Рятувальники деблокували тіло загиблого водія транспортного засобу. Ще п’ятеро людей отримали уламкові поранення.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблому водієві було 48 років.
П’ятеро пасажирів дістали вибухових травм та уламкових поранень. Двоє людей перебувають у тяжкому стані, решта — середньої тяжкості. Усі поранені зараз отримують необхідну медичну допомогу, — зазначив він.