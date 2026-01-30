Наслідки російського обстрілу Херсона 30 січня 2026 року, фото: Херсонська ОВА

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 30 січня, обстріляли один із районів Херсона.

В результаті є загиблий та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Внаслідок обстрілу Херсона п’ятеро людей постраждали, одна людина загинула.

Боєприпас влучив у проїжджу частину дороги, внаслідок чого уламками пошкоджено маршрутний автобус, — розповіли у відомстві. — Рятувальники деблокували тіло загиблого водія транспортного засобу. Ще п’ятеро людей отримали уламкові поранення.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблому водієві було 48 років.