Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона 30 січня 2026 року, фото: Херсонська ОВА

Російський обстріл вбив водія маршрутки у Херсоні, ще п’ятеро людей поранені (ФОТО, ВІДЕО)

30 січ 2026, 14:40
999

Російські загарбники сьогодні, 30 січня, обстріляли один із районів Херсона.

В результаті є загиблий та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Внаслідок обстрілу Херсона п’ятеро людей постраждали, одна людина загинула.

Боєприпас влучив у проїжджу частину дороги, внаслідок чого уламками пошкоджено маршрутний автобус, — розповіли у відомстві. — Рятувальники деблокували тіло загиблого водія транспортного засобу. Ще п’ятеро людей отримали уламкові поранення.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблому водієві було 48 років.

П’ятеро пасажирів дістали вибухових травм та уламкових поранень. Двоє людей перебувають у тяжкому стані, решта — середньої тяжкості. Усі поранені зараз отримують необхідну медичну допомогу, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Херсона 30 січня 2026 року, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів