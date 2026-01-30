ВСУ отразили атаку РФ на Купянск-Узловой. Фото:

Ракурс

Сили оборони України успішно відбили російський наступ під Куп’янськом.

Російські загарбники намагалися прорвати українську оборону на напрямку Куп’янська-Вузлового. Протистояв ворогу 151-й розвідувальний батальйон, який дав окупантам організовану відсіч. Про це Угруповання об'єднаних сил 30 січня повідомило у Facebook.

Внаслідок бою вдалося взяти в полон російських загарбників та евакуювати цивільну особу. Також захисники змогли здобути розвідувальні дані, які дозволили знищити значну групу росіян.

Системна взаємодія підрозділів УОС позбавляє ворога ініціативи, ресурсів та можливостей для наступу, — наголосили військові.

Нагадаємо, 12 січня в Національній гвардії заявили, що підрозділи Сил оборони України відновили контроль над будівлею Куп’янської міської ради в центрі міста та підняли над нею державний прапор.

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» утримує під контролем центральну частину Куп’янська та будівлю міської ради. Захисника продовжують зачистку міста від залишків російських окупаційних військ.