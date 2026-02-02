Новости
Уничтожение российских беспилотников, скриншот видео

Уничтожение российских беспилотников зенитными дронами пограничников показала ГПСУ (ВИДЕО)

2 фев 2026, 16:14
Зенітні дрони знищили низку ворожих безпілотників у зоні відповідальності прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал».

Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

У смузі відповідальності прикордонників ПКШР «Шквал» екіпажі зенітних дронів знищують ворожі БпЛА типу «Зала», «Молнія», «Ланцет» та «Орлан». Противник зазнає втрат під час спроб повітряної розвідки й ударів, — вказано в описі відео.

