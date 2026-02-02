Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских беспилотников, скриншот видео
Уничтожение российских беспилотников зенитными дронами пограничников показала ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211811-unichtojenie-rossiyskih-bespilotnikov-zenitnymi-dronami-pogranichnikov-pokazala-gpsu-video.htmlРакурс
Зенітні дрони знищили низку ворожих безпілотників у зоні відповідальності прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал».
Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
У смузі відповідальності прикордонників ПКШР «Шквал» екіпажі зенітних дронів знищують ворожі БпЛА типу «Зала», «Молнія», «Ланцет» та «Орлан». Противник зазнає втрат під час спроб повітряної розвідки й ударів, — вказано в описі відео.