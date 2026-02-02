Новости
Ракурс
Последствия российской атаки в Сумской области, фото: Сумская областная прокуратура

Российский дрон атаковал коммунальное транспортное средство в Сумской области — трое раненых (ФОТО)

2 фев 2026, 18:12
На Сумщині російський дрон атакував комунальний транспортний засіб, призначений для збору твердих побутових відходів.

Подія сталася сьогодні, 2 лютого, близько 13.00 год у Верхньосироватській громаді Сумського району. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Унаслідок атаки окупантів поранено трьох чоловіків, яким 48, 55 та 56 років, — розповіли у прокуратурі.

За фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) проводиться досудове розслідування.

Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


