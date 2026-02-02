Последствия российской атаки в Сумской области, фото: Сумская областная прокуратура

На Сумщині російський дрон атакував комунальний транспортний засіб, призначений для збору твердих побутових відходів.

Подія сталася сьогодні, 2 лютого, близько 13.00 год у Верхньосироватській громаді Сумського району. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Унаслідок атаки окупантів поранено трьох чоловіків, яким 48, 55 та 56 років, — розповіли у прокуратурі.

За фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) проводиться досудове розслідування.