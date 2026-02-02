Владимир Зеленский, фото: Официальный канал Президента Украины - Владимира Зеленского

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 2 лютого, провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нова зустріч очікується вже цього тижня — 4 та 5 лютого.

Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання, — зазначив він.

Зеленський повідомив, що українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною.

Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку, — наголосив він.

Він висловив сподівання, що американська сторона «може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу»:

Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає.

Нагадаємо, попередній раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США відбувся у столиці ОАЕ Абу-Дабі 23 січня.