Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Официальный канал Президента Украины - Владимира Зеленского
Украина готова к реальным шагам — Зеленский провел совещание перед новым раундом трехсторонних встречhttps://racurs.ua/n211817-ukraina-gotova-k-realnym-shagam-zelenskiy-provel-soveschanie-pered-novym-raundom-trehstoronnih.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 2 лютого, провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, нова зустріч очікується вже цього тижня — 4 та 5 лютого.
Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання, — зазначив він.
Зеленський повідомив, що українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною.
Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку, — наголосив він.
Він висловив сподівання, що американська сторона «може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу»:
Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає.
Нагадаємо, попередній раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США відбувся у столиці ОАЕ Абу-Дабі 23 січня.