Российские захватчики за сутки потеряли 760 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n211825-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-760-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 242 тис. 290 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 760 осіб. Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 633 танки;
- 23 тис. 985 бойових броньованих машин;
- 36 тис. 855 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 633 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 292 одиниці засобів ППО;
- 435 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 122 тис. 388 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 205 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 76 тис .738 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 58 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 86 авіаударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 737 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 790 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 101 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:
- Коломійці, Діброва Дніпропетровської області;
- Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів ворога.