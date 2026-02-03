Новости
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 242 тис. 290 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 760 осіб. Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 633 танки;
  • 23 тис. 985 бойових броньованих машин;
  • 36 тис. 855 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 633 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 292 одиниці засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 122 тис. 388 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 205 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 76 тис .738 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 58 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 86 авіаударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 737 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 790 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 101 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

  • Коломійці, Діброва Дніпропетровської області;
  • Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів ворога.

