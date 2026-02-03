Рашисты за сутки потеряли 760 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 242 тис. 290 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 760 осіб. Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 633 танки;

23 тис. 985 бойових броньованих машин;

36 тис. 855 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 633 одиниці РСЗВ;

1 тис. 292 одиниці засобів ППО;

435 літаків;

347 гелікоптерів;

122 тис. 388 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 205 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

76 тис .738 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 58 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 86 авіаударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 737 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 790 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 101 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Коломійці, Діброва Дніпропетровської області;

Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів ворога.