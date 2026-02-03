Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

71 ракета и 450 БПЛА атаковали Украину в ночь на 3 февраля — Воздушные силы (ИНФГОГРАФИКА)

3 фев 2026, 10:50
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БПЛА.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

  • чотири ракети «Циркон"/"Онікс» (район пуску — тимчасово окупований Крим);
  • 32 балістичні ракети «Іскандер-М"/С-300 (райони пусків — Брянська область РФ та тимчасово окупований Крим);
  • сім крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області РФ);
  • 28 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К» (акваторія Каспійського моря та Курська область РФ);
  • 450 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів (близько 300 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Основними напрямками ударів були — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

  • чотири ракети «Циркон"/"Онікс»;
  • 11 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-300;
  • три крилаті ракети Х-22/Х-32;
  • 20 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К»;
  • 412 ударних БПЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БПЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 17 локаціях. Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється, — зазначили в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


