Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n211828-71-raketa-i-450-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-3-fevralya-vozdushnye-sily-infgografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БПЛА.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

чотири ракети «Циркон"/"Онікс» (район пуску — тимчасово окупований Крим);

32 балістичні ракети «Іскандер-М"/С-300 (райони пусків — Брянська область РФ та тимчасово окупований Крим);

сім крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області РФ);

28 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К» (акваторія Каспійського моря та Курська область РФ);

450 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів (близько 300 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Основними напрямками ударів були — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

чотири ракети «Циркон"/"Онікс»;

11 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-300;

три крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К»;

412 ударних БПЛА різних типів.