71 ракета и 450 БПЛА атаковали Украину в ночь на 3 февраля — Воздушные силы (ИНФГОГРАФИКА)https://racurs.ua/n211828-71-raketa-i-450-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-3-fevralya-vozdushnye-sily-infgografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БПЛА.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:
- чотири ракети «Циркон"/"Онікс» (район пуску — тимчасово окупований Крим);
- 32 балістичні ракети «Іскандер-М"/С-300 (райони пусків — Брянська область РФ та тимчасово окупований Крим);
- сім крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області РФ);
- 28 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К» (акваторія Каспійського моря та Курська область РФ);
- 450 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів (близько 300 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Основними напрямками ударів були — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина та Одещина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:
- чотири ракети «Циркон"/"Онікс»;
- 11 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-300;
- три крилаті ракети Х-22/Х-32;
- 20 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К»;
- 412 ударних БПЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БПЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 17 локаціях. Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється, — зазначили в Повітряних силах.