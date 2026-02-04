Зеленский назначил Луговского и. о. главы Службы внешней разведки Украины

Олег Луговский (справа), фото: Владимир Зеленский

Володимир Зеленський, президент України, призначив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки генерал-майора Олега Луговського тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника СЗР.

Про це йдеться у президентському указі № 100/2026 від 4 лютого 2026 року, опублікованому на сайті Офісу президента.

Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України, — вказано у тексті документа.

Луговський у 2024 році став заступником керівника СЗР, а у 2025 році — першим заступником.

Попереднього очільника СЗР — Олега Іващенка — Зеленський звільнив з цієї посади 2 січня і призначив начальником Головного управління розвідки — замість Кирила Буданова, який став очільником Офісу президента.