Олег Луговський (праворуч), фото: Володимир Зеленський

Зеленський призначив Луговського в. о. голови Служби зовнішньої розвідки України

4 лют 2026, 19:52
Володимир Зеленський, президент України, призначив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки генерал-майора Олега Луговського тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника СЗР.

Про це йдеться у президентському указі № 100/2026 від 4 лютого 2026 року, опублікованому на сайті Офісу президента.

Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України, — вказано у тексті документа.

Луговський у 2024 році став заступником керівника СЗР, а у 2025 році — першим заступником.

Олег Луговський (праворуч), фото: Володимир Зеленський

Попереднього очільника СЗР — Олега Іващенка — Зеленський звільнив з цієї посади 2 січня і призначив начальником Головного управління розвідки — замість Кирила Буданова, який став очільником Офісу президента.

Джерело: Ракурс


