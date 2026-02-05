На Куп’янщині дрони 116-ї окремої механізованої бригади знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Воїни 116 бригади продовжують боронити Купʼянщину. На відео — ураження ворожого танка, знищення укриття, авто та БПЛА «Молнія», — вказано в описі відео.