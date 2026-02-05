Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Дрон уничтожил замаскированный российский танк на Купянщине (ВИДЕО)

5 фев 2026, 14:38
999

На Куп’янщині дрони 116-ї окремої механізованої бригади знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Воїни 116 бригади продовжують боронити Купʼянщину. На відео — ураження ворожого танка, знищення укриття, авто та БПЛА «Молнія», — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров