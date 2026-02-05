Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Дрон уничтожил замаскированный российский танк на Купянщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211889-dron-unichtojil-zamaskirovannyy-rossiyskiy-tank-na-kupyanschine-video.htmlРакурс
На Куп’янщині дрони 116-ї окремої механізованої бригади знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Воїни 116 бригади продовжують боронити Купʼянщину. На відео — ураження ворожого танка, знищення укриття, авто та БПЛА «Молнія», — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.