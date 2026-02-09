Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Запуск русского дрона из беспилотника, скриншот видео

Рашисты начали запускать FPV-дроны c БПЛА «Гербера» (ВИДЕО)

9 фев 2026, 11:59
999

Момент запуску російського FPV-дрона з безпілотника «Гербера» потрапив на відео.

Відеозапис у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 лютого, опублікував радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, такі випадки фіксуються щодня.

На початку лютого Бескрестнов повідомляв виявлення першого випадку використання БПЛА «Гербера» в ролі носія FPV-дрона. Тоді він опублікував фото уламків «Гербери» з відповідним оснащення.

Сам дрон тоді не було знайдено, також ще не було зрозуміло, наскільки далі цей випадок отримає застосування.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров