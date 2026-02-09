Бурштынская ТЭС возобновляет работу — местных жителей просят о помощи

Бурштынская ТЭС значительно пострадала в результате воздушных атак РФ, фото: Wikimedia Commons

Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла після масштабного російського обстрілу 7 лютого.

Про це сьогодні, 9 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Бурштина Івано-Франківської області Василь Андрієшин.

Внаслідок ворожих обстрілів у ніч з п’ятниці на суботу постраждала наша теплогенеруюча компанія. Станом на сьогодні теплопостачання, а також подачу холодної та гарячої води частково відновлено, однак поки що не в повному обсязі, — зазначив він.

Мер зауважив, що в системі теплопостачання наявне заповітрювання, тому у багатоквартирних будинках необхідно здійснювати розповітрювання внутрішньобудинкових мереж:

Управляючі компанії проводять ці роботи, однак через нестачу працівників мешканців просять, за наявності технічної можливості, долучатися до цього процесу самостійно. Це важливо для налагодження стабільного гідравлічного режиму та повноцінного теплопостачання.

Мер зазначив, що триває поетапне відновлення температурного режиму:

станом на ранок температура теплоносія становила близько 55 градусів;

до кінця доби планують вийти на нормативні показники.

7 лютого Андрієшин повідомляв, що внаслідок російської атаки теплоелектростанція отримала серйозні пошкодження та припинила роботу, в результаті чого місто залишилося без опалення та водопостачання. Тоді він зазначав, що електропостачання планують відновити протягом 48 годин.