Армія Росії здійснила бомбардування міста Слов’янськ у Донецькій області.

У вівторок, 10 лютого, внаслідок ударів авіаційними бомбами дві людини загинули, а семеро дістали поранення. Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених є семирічна дівчинка. Точна кількість жертв та пошкодженого майна ще встановлюється. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

За минулу добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У населених пунктах Покровського району ворог пошкодив 15 будинків, а в Краматорському районі — пошкоджено інфраструктуру та сім приватних будинків та два підприємства. У Дружківці поранено людину. Ще один будинок пошкоджено у Бахмутському районі.

Кожен день для Донеччини — це нові й нові воєнні злочини росіян. Удари по мирних містах, по домівках, по дітях — це терор, якому немає виправдання, — наголосив очільник області.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російські безпілотники атакували Вільнянськ у Запорізькій області. Обстріл пошкодив приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок атак постраждали четверо осіб — дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик. Їм надають медичну допомогу.