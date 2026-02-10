Новости
Уничтожение российских беспилотников, скриншот видео

Два БпЛА «Князь Олег» сбили дроны-перехватчики над Днепропетровщиной (ВИДЕО)

10 фев 2026, 15:37
999

Захисники України з 55 ОАБР «Запорізька Січ» перехопили низку ворожих цілей в небі над Дніпропетровщиною.

Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що тільки за перший тиждень лютого дрони-перехоплювачі 55 ОАБР збили:

  • два розвідувальні БПЛА «Князь Вещий Олег»;
  • один «Орлан-30»;
  • 14 БпЛА «Молнія».

Паралельно системно випалюємо вогневі засоби противника на Покровському напрямку. Окупант не сховається ні в небі, ні на землі, — додали в Сухопутних військах.

Источник: Ракурс


