Уничтожение российских беспилотников, скриншот видео

https://racurs.ua/n211973-dva-bpla-knyaz-oleg-sbili-drony-perehvatchiki-nad-dnepropetrovschinoy-video.html

Ракурс

Захисники України з 55 ОАБР «Запорізька Січ» перехопили низку ворожих цілей в небі над Дніпропетровщиною.

Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що тільки за перший тиждень лютого дрони-перехоплювачі 55 ОАБР збили:

два розвідувальні БПЛА «Князь Вещий Олег»;

один «Орлан-30»;

14 БпЛА «Молнія».