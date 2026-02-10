Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських безпілотників, скріншот відео
Два БпЛА «Князь Олег» збили дрони-перехоплювачі над Дніпропетровщиною (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211973-dva-bpla-knyaz-oleg-zbyly-drony-perehopluvachi-nad-dnipropetrovschynou-video.htmlРакурс
Захисники України з 55 ОАБР «Запорізька Січ» перехопили низку ворожих цілей в небі над Дніпропетровщиною.
Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що тільки за перший тиждень лютого дрони-перехоплювачі 55 ОАБР збили:
- два розвідувальні БПЛА «Князь Вещий Олег»;
- один «Орлан-30»;
- 14 БпЛА «Молнія».
Паралельно системно випалюємо вогневі засоби противника на Покровському напрямку. Окупант не сховається ні в небі, ні на землі, — додали в Сухопутних військах.